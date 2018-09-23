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Trabzon'da aşure dağıtımına yoğun ilgi

Muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 13 ilde aşure dağıtımı kapsamında Trabzon’da da 5 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 13 ilde aşure dağıtımı kapsamında Trabzon'da da 5 bin kişiye aşure dağıtıldı.


Trabzon Valiliği ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi İskenderpaşa Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası cami avlusunda yaklaşık 5 bin kişiye aşure dağıtıldı. Aşure dağıtımında Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı bir konser verirken, Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Seyfullah Kınalı vatandaşlara aşure dağıttı.


Vali Yavuz, vatandaşların yoğun ilgi göstermesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 13 ilde aşure dağıtımı yapılıyor. Trabzon da bu illerden bir tanesi. İskenderpaşa Camimizde öğlen namazı sonrasında aşure dağıtımına başladık. Yüzlerce, binlerce vatandaşımız sağ olsunlar ilgi gösteriyorlar. Mehteran takımımız da gösteri yaptı. Allah kabul etsin diyorum. Aşure günümüzü Allah kabul etsin, mübarek eylesin” dedi.

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