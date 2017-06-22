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22 Haziran 2017 16:11

Trabzon’da bayram hazırlıkları

Trabzonlular’ın Ramazan Bayramı’nı en güzel şekilde geçirmeleri için hazırlıklar tamamlanıyor.

Trabzon’da bayram hazırlıkları

22 Haziran 2017 16:11


Bayram dolayısıyla mezarlıkların bakım ve temizlikleri yapılırken, engelli vatandaşların kabir ziyaretlerini rahatça yapabilmeleri için söz konusu mezarlıklarda engelli araçları hazır bulundurulacak. Büyükşehir Belediyesi Ortahisar ilçesindeki Sülüklü, Bahçecik ve Bostancı mezarlıklarında bu yıl farklı bir uygulama başlatacak. Ramazan Bayramının birinci gününde bu mezarlıklarda Kur’an-ı Kerim okutulacak. Mezarlıklardaki Kur’an-ı Kerim tilaveti bayramın birinci günü ile sınırlı olup, ikindi vaktine kadar devam edecek. Kabristanlıkları ziyaret edenlere ayrıca cüz dağıtılacak ve ikramlar yapılacak.


Zabıta Dairesi, Trabzonlular’ın bayram alışverişlerini rahatlıkla yapabilmeleri ve sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak için kontrollerini sıklaştırırken, alışverişin yoğun olduğu yerlerde Zabıta görevlilerinin sayıları arttırıldı. Vatandaşlar bayram boyunca 321 16 28 ve 188 nolu telefonları arayarak istek ve şikâyetlerini Belediyeye bildirebilecek. Trabzon’da halk bayramlaşması töreni, bayramın ikinci günü olan 26 Haziran Pazartesi günü saat 11:00’da Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde yapılacak.




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