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30 Haziran 2017 15:47

Trabzon’da ‘Besi Hayvancılığı’ projesinde sertifikalar verildi

Orman Genel Müdürlüğü’nün ORKÖY projesi kapsamında Akçaabat ilçesinde yürütülen ve Akçaabat Belediyesi tarafından desteklenen ‘Besi Hayvancılığı’ projesi dahilinde yapılan eğitim seminerinin sertifika töreni düzenlendi.

Trabzon’da ‘Besi Hayvancılığı’ projesinde sertifikalar verildi

30 Haziran 2017 15:47


Akçaabat Belediyesi Hasan Saka Toplantı Salonunda düzenlenen törene Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Akçaabat Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Sebahattin Yazıcı, Orman İşletme Müdürü Savaş Ayvaz, İlçe Halk Eğitim Müdürü Mustafa Türkoğlu, Tarım İlçe Müdürü İbrahim Nezir, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Musa Gençcelep, proje koordinatörü Akın Al, muhtarlar ve kursiyerler katıldı.


Akçaabat Belediyesi tarafından açılan ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından sertifikalandırılan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik elemanlarınca eğitim verilen besi hayvancılığı kursu sertifika töreninin konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, tarım ve hayvancılıkla uğraşan genç insan sayısının azaldığını belirterek, “Öncelikle bu tür eğitim programlarında bayanları ve gençleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan genç insan sayısı çok azaldı. İlerleyen yıllarda tarım yöntemlerinin unutulmaya yüz tutması ihtimali bizleri tedirgin ediyor. Bu tür projelere gençlerimizin de ilgi göstermesi bizleri umutlandırıyor, mutlu ediyor. Teknoloji gün geçtikçe ilerliyor. Teknolojiyi her alanda kullanmalıyız. Belediye olarak biz her zaman bu tür projelere destek vermeye devam edeceğiz” dedi.


Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.




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