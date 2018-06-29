Trabzon’da beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Kayalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan G. yönetimindeki 61 K 8495 plakalı beton mikseri seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yamaçtan aşağı yuvarlandı. Yaklaşık 5 metrelik yamaca düşen beton mikseri yan yatarken, kazada yaralı sürücü çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.