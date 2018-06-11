Yoğun katılımla gerçekleştirilen ödül törenine Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş ve AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu’nun yanı sıra STK temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların ortaöğretim kısmında öğrenim gören bin 480 öğrencinin katıldığı yarışmada 164 öğrenci ödül aldı. Yarışmada birinci olan öğrenciye Umre ödülü, ikinciye Balkan gezisi, üçüncüye Anadolu gezisi, 100 öğrenciye Çanakkale ziyareti ve 61 öğrenciye de bisiklet ödülleri verildi.

Genç Memur-Sen’in “Bir Bilenle Bilge Nesil” projesinin Aliya gibi bilgelerini, Fatih gibi çağ açıp çağ kapatan liderlerini yetiştirmeyi amaçladığını ifade eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Sizler bizim için umutsunuz. Kendi medeniyet tarihimizden hareketle kurulacak yeni medeniyetimiz hamlemizin Fatihlerisiniz. Eğer, siz hem şahsi hayatınızda hem de medeniyet çabamızda başarılı olmak istiyorsanız, bıkmadan usanmadan bilmek uğraşı verin” şeklinde konuştu.

Ödül töreninde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, “Ben Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, kültür ve eğitime her zaman bütün kapılarımızın açıklığı ile çalışırken, bu yapılan programı çok takdir ettiğimi söylemek istiyorum. Bu etkinliğin niteliği ve içeriği ile gerçekten geleceğe yön verecek bir program olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin her yerinde düzenlenen bir program olmasından dolayı Memur-Sen ve Genç Memur-Sen’e gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise, “Şehrimizin, ülkemizin geleceğini hatta insanlığın geleceğini emanet edeceğimiz bu yavrularımız için bu programın çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu programda paydaş olmaktan çok büyük onur duyuyoruz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

19. yüzyıldan beri dünya da egemen olan bu batı medeniyetinin coğrafya ve dünyaya kandan, gözyaşından, ölümden ve yıkımdan başka bir şey vermediğini belirten Kamu Başdenetcisi Şeref Malkoç, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına doğru giderken, Türkiye yeni bir medeniyet hamlesi başlatıyor. Türkiye’nin ikinci yüzyılı demokrasi üzerine, hukuk üzerine, adalet üzerine, insan hakları üzerine, bilim üzerine yükselecektir. Bu programda ödül alan çocuklarımız ben inanıyorum ki yarının Yunus Emre’leri olacak, yarının mevlanaları olacak, yarının Alpaslan’ları ve Fatih’leri olacak. Yeni Türkiye bu çocuklarımızın omuzlarında yükselecek” diye konuştu.