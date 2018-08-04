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04 Ağustos 2018 11:09

Trabzon’da bir kadın tartıştığı akrabası olan kadını bıçaklayarak öldürdü

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bu sabah bir kadın tartıştığı akrabası olan kadını bıçaklayarak öldürdü.

Trabzon’da bir kadın tartıştığı akrabası olan kadını bıçaklayarak öldürdü

04 Ağustos 2018 11:09


Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Caddesi Merkez Postanesi yanında bir güzellik merkezi işleten Gülsün Taşkın (41) bu sabah iş yerinin girişinde erken saatlerde gelerek kendisini bekleyen akrabası Emine Taşkın ile karşılaştı. İkili arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bu sırada Emine Taşkın (43) yanındaki getirdiği bıçakla akrabası Gülsün Taşkın’ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralı olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne kaldırılan Taşkın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası Emine Taşkın ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayı duyarak hastaneye akın eden Taşkın’ın yakınları fenalık geçirirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.




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