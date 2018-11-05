Trabzon'da bu spor branşına olan ilgi sürekli artıyor

Sporun onlarca branşının, modern tesislerde uzan antrenörler eşliğinde yapıldığı Trabzon'da son dönemlerde en çok ilgi çeken branşlardan biri trampolin oldu.

Büyüklerin hem eğlence hem de sağlık için tercih ettiği bu branşın, gelişim çağındaki çocukların zıplayarak dengelerini doğru sağlaması, kemik ve eklemlerini güçlendirmesi yönleriyle de dikkat çektiğini ifade eden antrenör Mahmut Kandemir, “İki yıl önce bu olimpik branşı Trabzon'da yapmaya başladık. Trampoline gönül verenlerin sayısı sürekli artıyor” dedi.

Yomra Cimnastik Salonunda devam eden antrenmanlara 30'a yakın çocuğun katıldığını ifade eden trampolin antrenörü Kandemir, “Son derece zevkli bir spor dalı. Yaz ve kış kurslarımızda bu branşa katılmak isteyenlerde kuvvet, esneklik ve cesaret kriterleri arıyoruz. Özellikle çocuklarımızda denge, çeviklik ve dayanıklılığı artırması yönüyle tavsiye ettiğimiz bu branşta şu anda ulusal yarışmalara katılacak düzeyde 6 sporcumuz var. Aramıza yeni katılanlarla bu branşta Trabzon'u söz sahibi yapma gayretindeyiz” diye konuştu.

Bazı kişilerin trampolini tehlikeli bir spor olarak gördüğünü, halbuki sanılanın aksine basit burkulmalar dışında bu branşta sakatlık oranının çok az olduğunu ifade eden Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, kemik ve eklemleri güçlendirmesi özelliği nedeniyle de velilere, çocuklarını bu spora yönlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.