Trabzon’da bu yıl 222 çiftçiye 6 milyon 660 bin TL’lik hibe desteği

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Cahit Gülbay, 30’ar bin liralık hibe desteği sağlayacak programa gençlerin yoğun ilgi gösterildiğini ifade ederek desteklerden faydalanmak için bin 192 kişinin müracaat ettiğini, oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilme işlemleri tamamlanarak 222 genç çiftçinin hibe almaya hak kazandığını söyledi.

Gülbay, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “2018 yılı için hibe verilecek 222 projenin; 115’si büyükbaş hayvancılık (sığır), 54’ü küçükbaş hayvancılık (koyun), 25’i arıcılık, 9’u kanatlı yetiştiriciliği tesisi, 3’ü mantarcılık tesisi, 5’i mantar üretim tesisi, 15’i örtü altı tesisi, 1’i Arı Sütü, Ana Arı, Polen (Arı Ürünleri Üretimi) alanlarında uygulanacaktır” dedi.

Bu yıl 222 çiftçiye 6 bin 660 TL’lik hibe kullandırılacağını kaydeden Gülbay, “2016 yılında başlatılan ve üç yıl sürecek olan bu program kapsamında, 2016 yılında 205, 2017 yılında 213 olmak üzere toplam 418 genç çiftçiye çeşitli projeleri karşılığı olarak 12 milyon 540 bin TL ’lik hibe kullandırıldı. Bu yıl ise 222 genç çiftçimize 6 bin 660 TL’lik hibe kullandırılacak. Bu projeler içerisinde yer alan büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projeleri kapsamında 2 bin 611 adet hayvan dağıtımı gerçekleştirilecek. 2018 yılı desteklemelerle birlikte 2017 ve 2016 yılı itibarı ile toplamda Trabzon ili dâhilinde 19 milyon 200 bin TL’lik hibe ödemesi yapılarak 640 kişiye iş istihdamı sağlanmış olunacak” diye konuştu.

Öte yandan hibe almaya hak kazananlara dağıtım işleminin 1 ay içinde gerçekleşmesi bekleniyor.