Trabzon’u bu yılın ilk 7 aylık döneminde 361 bin 938’i yerli 139 bin 777’si yabancı olmak üzere 501 bin 715 turist ziyaret ederken, en az ziyaret edilen yer ise bin 50 rakamıyla Trabzon Müzesi’ne oldu.

Ziyaret edilenler arasında çoğu müze olmak üzere Trabzon Müzesi’ni bin 50, Şehir Müzesini 21 bin 933, Atatürk Köşkü’nü 136 bin 814, Ayavarvara Kilisesi’ne 227 bin 770, Çal Mağarası’nı 77 bin 458, Tarih Müzesi’ni 14 bin 700, Kanuni Evi’ni 16 bin 305, Küçük Ayvasıl Kilisesi’ni 5 bin 684 olmak üzere toplam 501 bin 715 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

En fazla ziyaret edilen yerler arasında yer alan Ayavarvara Kilisesi’ne Körfez ülkelerinden gelenler yoğun olduğu gözlenirken, 154 bin 800 yerli 72 bin 970’i yabancı olmak üzere 227 bin 770 kişi ziyaret etti.

Konaklama rakamlarında düşüş

Öte yandan geçen senenin aynı dönemine göre bu yıl konaklama rakamlarında azalma dikkat çekti. İl genelinde 2017 yılının ilk 6 ayında yerli ve yabancı olmak üzere toplam 293 bin 877 kişi konaklama yaparken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 276 bin 48’e geriledi. Bu yılın Temmuz ayı itibariyle il genelinde 209 bin 785 kişi konaklama yaparken, 2017 yılında aynı dönemde bu rakam 271 bin 820 olarak gerçekleşmişti.

Uzungölde de konaklama rakamlarındaki azalma yaşandı. Uzungöl’de 2017 yılının Temmuz ayında 95 bin 900 kişi konaklama yaparken bu yılın Temmuz ayı itibariyle bu rakam 63 bin 40’a geriledi.