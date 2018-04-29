15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkında düzenlenen toplantıda basın açıklamasını okuyan Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Gül, Afganistan’da yapılan intihar saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirterek, “Bugünlerde demokrasi ve insan hakları savunucuları Afganistan’a istikrar ve barış getirdik iddiasıyla uzaktan izlerken, insanlık düşmanları mazlum halkımızı katletmeye devam etmektedir. Kabil’in sokakları, ana yollar, camiler, okullar ve alışveriş merkezleri her gün cinayet ve kana tanıklık yapmaktadır. Her gün erkek, kadın, çocuk demeden insanları katleden teröristler yurt içinde ve yurt dışında güvendikleri destekçilerinin emirlerini harfiyen yerine getirmeye çalışıyorlar. Yolsuzluğa boğulan hükümet ise faşizmin pençesinde bu cinayetlere çanak tutmaktadır. Bugün işgalci Batı ülkelerinin kendi menfaatlerini gözeten gizli anlaşmalarla teröristleri destekledikleri açıkça görülmektedir. Daha da acı olan halkın oyları ile seçilenler ise halkın yanında yer almak yerine kendi çıkarları için halkı unuttukları görülmektedir. Aydınlar ve milletini sevenler ise kardeş kanı dökenler tarafından saf dışı bırakılmıştır. Biz Afganistan’da yapılan intihar saldırılarını şiddetle kınıyoruz ve Afganistan hükümetini ve uluslararası barış gücünü güvenliği sağlamak için göreve çağırıyoruz” dedi.