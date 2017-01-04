Trabzon’da cinnet: 4 ölü

Trabzon’un Sürmene ilçesinde bugün cinnet geçiren bir şahıs, annesi ile 3 kardeşini tüfekle vurarak öldürdükten sonra polise giderek teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce İstanbul’dan memleketi Sürmene ilçesine gelen Ali Ragıpoğlu, kardeşleri Ahmet Ragıpoğlu, Elmas Ragıpoğlu ve özürlü kardeşi Asuman Ragıpoğlu ile annesi Zehra Ragıpoğlu (80) ile Yukarı Çavuşlu mahallesindeki evlerinde otururken henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet geçirerek hepsini silahla vurarak öldürdü. Ali Ragıpoğlu, olayı gerçekleştirdiği tüfekle ilçe merkezine giderek polis karakoluna teslim oldu.

Yaşanan olayı vahşet olarak değerlendiren Koyuncular mahalle muhtarı Sinan Kanca, yaptığı açıklamada "Yaşanan resmen vahşet böyle bir şey olmaz. Adam cinnet geçiriyor. Önce annesini ve yatalak kız kardeşini sonra Samsun’dan misafir gelen ablasını ve erkek kardeşini tüfekle vurarak öldürüyor. Sonra bir yakının arayıp Sürmene ilçe merkezine iniyor ve olayı gerçekleştirdiği tüfekle polise teslim oluyor" dedi.

Olayı gerçekleştiren Ali Ragıpoğlu’nun 1-2 yıldır psikolojik sorunları olduğunu öğrendiğini belirten Kanca "Ailevi meselelerinin olduğu da söyleniyor. Nedeni tam belli değil. 2 gün önce de hastanede tedavi gören annesini hastaneden çıkarmış" bilgisini paylaştı.

Öte yandan evde yapılan incelemenin ardından cesetler otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Cenazelerin yarın aynı köyde toprağa verileceği öğrenildi.