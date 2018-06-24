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24 Haziran 2018 17:11

Trabzon’da derede ceset bulundu

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde derede bir erkek cesedi bulundu.

Trabzon’da derede ceset bulundu

24 Haziran 2018 17:11


Edinilen bilgiye göre, ilçedeki Değirmendere deresinde bir şahsın cansız bedeni bulundu. Deredeki cesedi gören vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri AFAD ve Sahil Güvenlik ekiplerini çağırdı. Ekiplerin çalışmasıyla köprünün ayağına sıkışan şahsın cansız bedeni dereden çıkartılırken, üzerinden çıkan kimlikte şahsın Ali M. (49) olduğu öğrenildi. Derede cansız bedeni bulunan Ali M.’nin cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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