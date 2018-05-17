Trabzon’da dev boks için geri sayım başladı

Beşirli’deki çok amaçlı spor salonunda 19 Mayıs akşamı yapılacak olan maçlarla ilgili söz alan EC BOXING Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, “Cumartesi günü programda 7 tane büyük maç var. Bunların üç tanesi unvan maçı. Bu maçları Trabzon’da sunmak bizim için büyük bir gurur. Trabzon spor sever bir şehir. Bu organizasyonda yer alan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Galanın Trabzon’da yapılmasını üstlenen boks adamlarından Nazım Dalkıran’da organizasyonun son yıllarda Trabzon’da düzenlenen en büyük organizasyon olduğunu belirterek, “Son yılların en büyük organizasyonlarından biri. 3 kemer bir turnuvada yapılacak. Bunun üzerinden gelebilmek için yerel anlamda çok zorlandık. Tüm Trabzon boks severleri Beşirli’deki çok amaçlı spor salonuna davet ediyoruz. Birbirinden güzel maçlar olacak. Özellikle yerel anlamda olduğu için Fatih Keleş’in unvanını koruyup tekrar dünya vitrinine çıkmasını arzu etmekteyiz” diye konuştu.

Organizasyonun sponsorlarından Suat Hekimoğlu ise, “Trabzon’da böyle bir organizasyon hiç olmadı. İnşallah bu tür organizasyonların sayısı artar. Yedi tane çok güzel kaliteli maçımız var. 19 Mayıs gecesi çok büyük bir şölen var. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sporculardan Fatih Keleş’te çok iyi hazırlandığını belirterek “Antremanlarım çok iyi geçti. Rakibimin videolarını izledim. Maça hazırım. Tüm Trabzon halkını bu maça gelmesini bekliyorum” diye konuştu.