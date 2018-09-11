Trabzon'da doğalgaz kullanım oranı yüzde 70'i aştı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar ilçesi genelinde 94 bin 293 işyeri ve konutun önüne doğalgaz getirildiğini ifade ederken doğalgaza abonelik oranının yüzde 70'i aştığını söyledi.

Trabzon'da sürdürülen doğalgaz çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, birçok ilçede çalışmalarına ivedilikle devam ettiklerini kaydetti. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde doğalgaz çalışmalarına fiili olarak 2009 mahalli seçimlerinin ardından başlandığını belirten Gümrükçüoğlu, Ortahisar ilçesinde hedeflerinin yüzde 85'ine ulaştıklarını söyledi. Ortahisar'da 110 bin konut ve işyerinin önüne doğalgaz getirilmesinin planlandığını belirten Gümrükçüoğlu, “Trabzon'un 5 bin yıllık tarihi, arazisinin engebeli ve yollarının dar oluşu nedeniyle çalışmalar zamana yayılmıştır. Bu çerçevede yapılan hizmetin mahallelere yaygınlaştırılması hemen hemen tamamlanmış bulunmaktadır. Ortahisar ilçesinde kalan kısım Trabzon'un en eski, en tarihi bölgesi olan Ortahisar bölgesi dediğimiz Meydan Parkı, Kalepark bölgesi, Uzunsokak, Kunduracılar Caddesi, Bakırcılar Çarşısı gibi eski merkezi bölgelerinin olduğu alanlardır. Buraları bilerek en sona bırakmış durumdayız. Toplam bir rakam verecek olursak Ortahisar ilçesinde daire ve işyeri olarak 94 bin 293 ünitenin kapısına doğalgaz getirilmiştir. Zaten hedeflediğimiz rakam 110 bin ünitedir. Yani hedefimizin yüzde 85'ini gerçekleştirmiş durumdayız. Burada aziz halkımızdan önemli talebimiz, evinin işyerinin önüne doğalgaz gelen hemşehrimizin abone olmasıdır. Bu esnada belki 5-10 bin TL arası bir rakamla karşılaşabilmekteler ama bunu da bu hizmeti sunan firmalar taksitlendirmekte ve hemşehrilerimiz bu bedeli de kısa sürede tasarruf olarak geri kazanmaktadır. Şuanda 67 bin 289 abonemiz var. Abone olma oranı yüzde 70'lerin üzerine çıkmıştır. Çocuklarımız için geleceğimiz için daha temiz Trabzon için evinin önüne doğalgaz gelen herkesin abone olmasını talep ediyorum” diye konuştu.

Başkan Gümrükçüoğlu, Ortahisar ilçesinin yanında Trabzon'un birçok ilçesinde doğalgaz çalışmalarını ivedilikle sürdürdüklerini sözlerine ekledi.