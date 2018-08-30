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30 Ağustos 2018 15:51

Trabzon’da dolmuşa zam kapıda

Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odası (TESOB) Başkanı Metin Kara, dolmuş zam talebini son yönetim kurulu toplantısında onayladıklarını belirterek, “Kilometre-ücret dengesini sağlamaya çalıştık.

Trabzon’da dolmuşa zam kapıda

30 Ağustos 2018 15:51

Artık sadece kısa mesafe ve uzun mesafe şeklinde ücretlendirme olmayacak. Kademeli bir tarife uygulanacak” dedi.


Kara, Trabzon Şoförler, Otomobilciler, Minibüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası’nın şehir içi dolmuş ücretlerine zam talebini değerlendirdiklerini belirterek, “İlgili odamızın ilk zam talebinde sadece kısa mesafe ve uzun mesafe şeklinde ücretlendirme yapılmıştı. Daha önce M ve S plakalı araçların tarifelerinde uygulandığı gibi kademeli bir fiyatlandırma çalışması yapılması için zam isteğini reddetmiştik. Odamız da kademeli bir tarife çalışması yaparak tekrar zam talebini iletti. 29 Ağustos’ta yaptığımız yönetim kurulu toplantımızda da bu talebi kabul ettik ve ilgili yerlere bildirdik. İlk tarifeyi reddederken amacımız kilometre-ücret dengesini sağlayabilmekti. Artık sadece uzun mesafe ve kısa mesafe ücretlendirmesi olmayacak. Dolmuş hattının uzunluğuna yani aracın yaptığı kilometreye göre bir ücretlendirme olacak. Bu nedenle dolmuş hatlarımızdaki zam oranları da farklılık gösterecek” dedi.


Başkan Kara, hem esnafın hem de vatandaşın yararı gözetilerek yapılan yeni tarifenin hayırlı olmasını diledi.




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