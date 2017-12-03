Trabzon’da engellilere özel hamsi şöleni

Zağnos Vadisi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, kamu kurumları ve STK’ların yetkilileri ile vatandaşlar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen “Biz Anadoluyuz” Projesi kapsamında Şanlıurfa’dan Trabzon’a gelen 180 öğrenci hazır bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu şenlikteki yaptığı konuşmada, engelli hemşehrileri ile bahar havasında bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Her zaman engelli bireylerin emrinde olduklarını dile getiren Gümrükçüoğlu, “Özel bir gün vesilesi ile bir aradayız. Engellerini hep aşan engelli kardeşlerimizle birlikte yaşayan bir toplum olduğumuzu bu vesile ile göstermiş oluyoruz” diye konuştu.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz konuşmasında engellerin, hayatı yaşamak için engel olmadığına dikkat çekti. Her sağlıklı bireyin de engelli adayı olduğunu hatırlatan Yavuz, “Devletimiz engelli vatandaşlarımız için tüm imkanları seferber ediyor. Birlik ve beraberlik içinde, kardeşlik duygusu içinde geleceğimiz çok güzel ve aydınlık olacak. Urfa’dan gelen heyete de ayrıca teşekkür ediyoruz. Trabzonlu 180 ailemiz her bir Urfalı çocuğumuzu misafir ettiler. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hamsi Günü Şöleninde bir ton hamsi tüketildi. Halk oyunu gösterilerinin gerçekleştirildiği etkinlikte engelliler gönüllerince eğlendi.