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25 Aralık 2017 11:53

Trabzon’da eskrim atağı

Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda önemli başarılar alınması yönüyle ‘spor kenti’ olarak adlandırılan Trabzon’da, son dönemlerde eskrim dalında da büyük bir atılım yaşanıyor.

Trabzon’da eskrim atağı

25 Aralık 2017 11:53


Trabzon’da iki yıl öncesine kadar 20 aktif sporcunun olduğu eskrim branşında bu rakam kısa sürede 100’ü bulurken, 12 kişi ise milli takıma seçildi. Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Her yaştan insanın severek yaptığı eskrim, özellikle insan zekasını ön plana çıkartan, analitik ve hızlı düşünmesini sağlayan savunma ve saldırı sporudur. Arkadaşlarımız da bu sporun yaygınlaştırılması için büyük çaba harcıyor” dedi.


Eskrim İl Temsilcisi Faik Ahmet Öztürk, Trabzon’un ülke klasmanında üst sıralara tırmanmaya başladığını ve peş peşe önemli şampiyonluklar kazandığının altını çizdi. İl Müdürlüğüne bağlı Eskrim Salonunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Antrenör Coşkun Gökdemir de, “Bu spora olan ilgi her geçen gün artıyor. Son derece güvenli bir spor olan eskrim, sporculara hızlı düşünmeden psikolojiye, konsantrasyondan centilmenliğe kadar birçok kazanımlar sunar. Bu açıdan aileler, son dönemlerde çocuklarını bu spora daha çok yönlendiriyor” ifadelerini kullandı.


Geçen hafta Eskrim Salonunda yapılan Trabzon Süper Minik, Minik ve Yıldız Bay-Bayan İl Birinciliği müsabakaları nefes kesti.




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