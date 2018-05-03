Trabzon’da FETÖ/PDY Operasyonlarında toplam 10 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, FETÖ-PDY silahlı terör örgütü gizli haberleşme programı Bylock kullanan ve örgüt faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen FETÖ/PDY mensuplarına yönelik Of ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonda 6 hedef şahıstan 4’ü yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şahsın ise aranmasının sürdüğü kaydedildi.

Yine İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Gaybubet Evi yapılanması ile ilgili olarak ,

Trabzon’daki bir sitedeki ikametin Gaybubet Evi olduğu tespit edilirken, eve yapılan baskında hakkında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranması bulunan İ.D. isimli emekli öğretmen şahıs ile KHK’dan ihraç olan örgüt üyesi öğretmenler L.E. ve H.B. yakalanarak gözaltına alındı. İ.D. isimli öğretmenin üzerinde A.Ö. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulunurken, Milli Eğitim imamı olduğu ve öğretmenlerden sorumlu olduğu öğrenildi.

Ayrıca ikamette yapılan aramada, 52 bin 100 TL,12 bin 620 Euro, bin 160 Dolar ve çok sayıda telefon ve bilgisayar ele geçirildi.

Öte yandan Iğdır, Gümüşhane ve Ardahan illerinde aranan ve haklarında yakalama emri bulunan 3 FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubunun Trabzon’da bulundukları ihbarını alan ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon sonucu 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 3 ayrı operasyon sonucu gözaltına alınan toplam 10 kişinin sorgusunun Emniyet Müdürlüğü’nde sürdüğü kaydedildi.