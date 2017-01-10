Trabzon’da 2016 yılında 13 kamu hastanesinde 4 milyon 2 bin 227 kişi muayene olurken, acil servislere ise 1 milyon 64 bin 485 kişi başvurdu.

Hastanelerdeki yoğunluk bakımından 719 bin 500 poliklinik sayısı ile Fatih Devlet Hastanesi ilk sırayı alırken, bu hastaneyi 623 bin 306 kişi ile Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi, 566 bin 891 kişiyle Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve 479 bin 447 kişiyle de Numune Kampüsü takip etti. En az poliklinik sayısı ise bin 906 hasta ile Çaykara ilçesindeki Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gerçekleşti. 13 Hastanenin toplam poliklinik sayısı ise 4 milyon 2 bin 227’yi buldu. 2015 yılında ise bu rakam 3 milyon 807 bin 500 olarak gerçekleşmişti.

2016 yılında acil servis hizmeti sıralamasında 237 bin 820 kişi ile yine ilk sırayı Fatih Devlet Hastanesi alırken, bu hastaneyi 159 bin 298 kişi ile Haçkalı Baba Devlet Hastanesi, 113 bin 462 kişi ile Vakfıkebir Devlet Hastanesi takip etti. Aynı yıl 10 hastanede yapılan ameliyat sayısı ise 29 bin 420 olarak gerçekleşti. 2015 yılında acil servis sayısı 993 bin olarak kayıtlardaki yerini alırken, aynı yıl hastanelerdeki ameliyat sayısı 27 bin 790 olarak gerçekleşmişti.

Hastanelerdeki polikliniklere en çok hasta İç Hastalıkları Servisi’ne başvururken, ikinci olarak Ortapedi ve Travmatoloji, üçüncü olarak Göz Hastalıkları, dördüncü olarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, beşinci olarak ise Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Servisi’ne başvuru oldu.