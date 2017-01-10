Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 09:35

Trabzon’da geçen yıl kamu hastanelerinde 4 milyonun üzerinde hasta muayene oldu

Trabzon’da geçen yıl kamu hastanelerinde 4 milyonun üzerinde hasta muayene oldu

10 Ocak 2017 09:35

Trabzon’da 2016 yılında 13 kamu hastanesinde 4 milyon 2 bin 227 kişi muayene olurken, acil servislere ise 1 milyon 64 bin 485 kişi başvurdu.
Hastanelerdeki yoğunluk bakımından 719 bin 500 poliklinik sayısı ile Fatih Devlet Hastanesi ilk sırayı alırken, bu hastaneyi 623 bin 306 kişi ile Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi, 566 bin 891 kişiyle Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve 479 bin 447 kişiyle de Numune Kampüsü takip etti. En az poliklinik sayısı ise bin 906 hasta ile Çaykara ilçesindeki Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gerçekleşti. 13 Hastanenin toplam poliklinik sayısı ise 4 milyon 2 bin 227’yi buldu. 2015 yılında ise bu rakam 3 milyon 807 bin 500 olarak gerçekleşmişti.
2016 yılında acil servis hizmeti sıralamasında 237 bin 820 kişi ile yine ilk sırayı Fatih Devlet Hastanesi alırken, bu hastaneyi 159 bin 298 kişi ile Haçkalı Baba Devlet Hastanesi, 113 bin 462 kişi ile Vakfıkebir Devlet Hastanesi takip etti. Aynı yıl 10 hastanede yapılan ameliyat sayısı ise 29 bin 420 olarak gerçekleşti. 2015 yılında acil servis sayısı 993 bin olarak kayıtlardaki yerini alırken, aynı yıl hastanelerdeki ameliyat sayısı 27 bin 790 olarak gerçekleşmişti.
Hastanelerdeki polikliniklere en çok hasta İç Hastalıkları Servisi’ne başvururken, ikinci olarak Ortapedi ve Travmatoloji, üçüncü olarak Göz Hastalıkları, dördüncü olarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, beşinci olarak ise Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Servisi’ne başvuru oldu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
14
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    10°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç