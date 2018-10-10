Trabzon'da geleneksel Türk müziği akademisi ve müzesi kurulacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, TÜRKSOY'un geleneksel Türk müziği akademisi ve geleneksel Türk müziği müzesini Trabzon'da kurma kararı aldığını müjdeledi. Başkan Gümrükçüoğlu'na Türk dünyasına olan katkılarından ötürü TÜRKSOY Üstün Hizmet Madalyası verildi.

Türk Dünyası İşbirliği Haftası dolayısıyla Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)'un Kuruluşunun 25. Yılı Sempozyumu Trabzon'da gerçekleştirildi. Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezinde düzenlenen programda katılımcılara seslenen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, TÜRKSOY'un geleneksel Türk müziği akademisi ve geleneksel Türk müziği müzesi kurmak için Trabzon'u tercih ettiğini açıkladı. Gümrükçüoğlu, TÜRKSOY Daimi Konseyi Türk Otağı'nın tarihi belediye binasında hizmete açıldığını belirterek, “Trabzon'un tarihine, kültürüne, dünyada barışa ve kardeşliğe nasıl sahip çıkan bir dünya şehri olduğunu birlikte atacağımız adımlarla daha ileriye taşıyacağız. TÜRSKOY bu güzel teşrifleriyle bize ayrıca müjdelerle geldiler. Türk dünyası ülkelerindeki geleneksel müziğin akademisinin; müziğin, kültürün şehri olan Trabzon'a kurulmasını uygun gördüklerini ifade ettiler. Hemen akabinde de geleneksel Türk ülkeleri müziği müzesini yine Trabzon'a kazandırmak için kararları olduğunu söylemeleri ile bizi iki müjde ile müjdelemiş oldular. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseniov ise, Türk dünyasına, Türk halklarının kardeşliğine gösterilen ilgi ve alaka için Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na ve Trabzon halkına teşekkür etti.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz ise konuşmasında, “Tarihe yön vermiş milletlerin başında gelen Türk milletlerinin, Türkî cumhuriyetlerin bir araya gelmesi için, kültür ve sanat alanı başta olmak üzere Türk medeniyetinin dünyada yaşaması ve devamı için özveri ve gayretle ortaya konulmuş olan asil bir niyetin 1993'te kurulması ve çeyrek asrı tamamlaması münasebetiyle böyle güzel bir etkinliğin Trabzon'umuzda yapılması ayrı bir güzelliktir” ifadelerini kullandı.

Sempozyum öncesinde TÜRKSOY Üstün Hizmet Madalyaları Takdim Töreni gerçekleştirildi. Bu kapsamda Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile Türk Dünyası Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği Genel Sekreteri Dr. İlyas Demirci'ye, TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseniov tarafından üstün hizmet madalyası takdim edildi.