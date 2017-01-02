Trabzon’da Gençlik Merkezi Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Trabzon’da bulunan yedi gençlik merkezi faaliyetleri alanında yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Gençlik Merkezleri Koordinatörü Ali Sağıroğlu ile birlikte Trabzon Gençlik Merkezi, Pelitli Gençlik Merkezi, Araklı Gençlik Merkezi, Yomra Gençlik Merkezi, Sürmene Gençlik Merkezi, Maçka Gençlik Merkezi ve Vakfıkebir Gençlik Merkezi Müdürleri ve liderleri ile birlikte Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Toplantı Salonu’ndan toplantı düzenledi.

Değerlendirme toplantısında konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Gençlik Merkezleri bizler için çok önemli olmazsa olmazlarımız. Şu anda Trabzon’da yedi adet gençlik merkezi bulunuyor. Bunlara Of ve Düzköy İlçesi’nde iki adet gençlik merkezi daha eklenecek. Sayımız her gün artıyor. Bu doğrultuda taleplerde artacaktır. Bugün burada neler yaparak daha iyi şeyler yaparız bunu konuşacağız ve değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.