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Trabzon'da hafif ticari araç dereye uçtu: 1 ölü

Trabzon’un Maçka ilçesinde hafif ticari aracın dereye uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Maçka ilçesinde hafif ticari aracın dereye uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Maçka ilçesindeki Galyan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Kibar yönetimindeki plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yüzüncüyıl Köprüsü'nden dereye uçtu. Yaklaşık 5 metre yükseklikten dereye uçan ve ters dönen araçta bulunan Kibar, çevredeki vatandaşlar ve jandarma ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Kaza yerine gelen 112 ekiplerinin müdahale ettiği Kibar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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