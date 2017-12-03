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03 Aralık 2017 14:11

Trabzon’da havaya ateş açan magandalardan 1 kişi gözaltına alındı

Trabzon’da bir grup gencin dün gece saatlerinde eğlence sırasında tabancayla havaya ateş ettiği anların sosyal medyaya yüklenmesinin ardından başlatılan çalışmada, 1 kişi gözaltına alındı.

Trabzon’da havaya ateş açan magandalardan 1 kişi gözaltına alındı

03 Aralık 2017 14:11


Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Yeşiltepe Mahallesi’nde dün gece saatlerinde eğlencenin ardından araçlarını yol kenarına çeken şahıslar, tabancayla havaya ateş açtı. Mustafa Cumhur Parkı civarında gerçekleşen olayda binadaki vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarına çekerek sosyal medyaya yükledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Trabzon Valisi Yücel Yavuz’un da etiketlenerek paylaşıldığı görüntülerinin ardından Vali Yavuz’un talimatıyla geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenilen görüntülerin ardından başlatılan çalışmada 1 kişi gözaltına alındı.




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