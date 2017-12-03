Trabzon’da havaya ateş açan magandalardan 1 kişi gözaltına alındı

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Yeşiltepe Mahallesi’nde dün gece saatlerinde eğlencenin ardından araçlarını yol kenarına çeken şahıslar, tabancayla havaya ateş açtı. Mustafa Cumhur Parkı civarında gerçekleşen olayda binadaki vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarına çekerek sosyal medyaya yükledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Trabzon Valisi Yücel Yavuz’un da etiketlenerek paylaşıldığı görüntülerinin ardından Vali Yavuz’un talimatıyla geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenilen görüntülerin ardından başlatılan çalışmada 1 kişi gözaltına alındı.