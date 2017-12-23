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23 Aralık 2017 15:31

Trabzon’da hayvanlar için yemleme istasyonları kuruluyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi hayvanlar için yemleme istasyonları oluşturuyor.

Trabzon’da hayvanlar için yemleme istasyonları kuruluyor

23 Aralık 2017 15:31


Trabzon Hayvanları Koruma Derneği ile işbirliği içinde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ilk yemleme istasyonunu Ortahisar ilçesinin Yenicuma Mahallesi’nde hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından imal edilen besleme odakları TRAHAYKO gönüllüleri tarafından belirlenen alanlara yerleştirildi.


Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, söz konusu çalışmayı 12 ay boyunca hizmet verecek şekilde il genelinde yaygınlaştıracaklarını söyledi. TRAHAYKO gönüllülerine teşekkür eden Gümrükçüoğlu, “Ülkemizin en modern hayvan bakım evini Trabzon’umuza kazandırdık. Bunun yanı sıra il genelindeki hayvanlarımız için yemleme istasyonu kurma çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmayı il genelinde yaygınlaştırarak sürdüreceğiz” dedi.


TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban ise Başkan Gümrükçüoğlu’na hayvanlar için yapılan çalışmalar ve verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti.




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