Diğer
Kategoriler
24 Temmuz 2018 12:37

Trabzon’da her gün 15 değişik noktada yol çalışması yapılıyor

Trabzon il genelindeki yol seferberliğine aralıksız olarak devam eden Büyükşehir Belediyesi, her gün 15 farklı noktada yol çalışması gerçekleştiriyor.

Trabzon’da her gün 15 değişik noktada yol çalışması yapılıyor

24 Temmuz 2018 12:37


Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekipleri asfaltlama ve betonlama çalışmalarının yanı sıra stabilize yollarda yol serme, bakım ve onarım çalışmaları ile taş duvar, menfez ve kanaval gibi sanat yapıları inşaatlarını aralıksız olarak sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen bu çalışmalarla özellikle kırsal alanda heyelan ve dere taşkınları gibi olayların önüne geçilerek toplum güvenliği sağlanmış oluyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca doğalgaz, içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları nedeniyle bozulan yollara da kısa sürede müdahale ederek gerekli çalışmaları ivedilikle yerine getiriyor.


Mahalle sakinleri Büyükşehir Belediyesi tarafından icra edilen çalışmalardan ötürü duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Araklı ilçesi Kalecik Mahallesi Muhtarı Şaban Şimşir, Doğu Karadeniz Havzası Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Eylem Planı (TRKEP) çalışmaları kapsamında Trabzon-Araklı Kalecik Mahallesi Zerdali Deresi Taşkın Kontrolü Uygulama Projesi nedeniyle bozulan yollarında Büyükşehir Belediyesince kısa sürede gerekli çalışmaların yerine getirildiğini ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç