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08 Ağustos 2018 10:34

Trabzon’da herkes seferber oldu onları arıyor

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Hanırmak Yaylasında 1 hafta önce kaybolan 69 yaşındaki Saniye İkinci tüm aramalara rağmen bulunamazken, Trabzon’da kayıp vakalarına bir yenisi daha eklendi.

Trabzon’da herkes seferber oldu onları arıyor

08 Ağustos 2018 10:34

Ortahisar ilçesi Çağlayan mahallesi Özbirlik Mevkiinde dün akşam evinden çıkan epilepsi hastası 17 yaşındaki Osman Yılmaz bir daha geri dönmezken Yılmaz’ı arama çalışmaları da sürüyor.


Bir hafta önce evinden çıktıktan sonra kaybolan Saniye İkinci’yi arama çalışmalarına yaklaşık 50 kişiden oluşan ekibin yanı sıra drone desteği ile sürerken, Trabzon Valisi Yücel Yavuz da zaman zaman Hanırmak Yaylası’na gelerek çalışmaları yakından takip ediyor.


Bir hafta önce son olarak değirmenden evine döndükten sonra bir daha da kendisinden haber alınamayan İkinci’yi AFAD, AKUT, Jandarma, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, UMKE, gönülleler, çocukları, yakınları ve vatandaşlar arıyor. Arama çalışmalarına iz takip ve kadavra köpekleri de destek verirken, havanın zaman zaman sisli olması arama çalışmalarını olumsuz yönde etkiliyor. Her gün 50-70 kişinin aradığı Saniye İkinci’yi arama çalışmaları aralıksız sürerken kendisini görenlerin en yakın güvenlik birimlerine haber verilmesi istendi.



Epilepsi hastası Yılmaz da kayıp


Saniye İkinci’yi arama çalışmaları sürerken bir kayıp haberi de Ortahisar ilçesi Çağlayan Mahallesi’nden geldi. Mahalleye bağlı Özbirlik Mevkiinde oturan ve epilepsi hastası olduğu öğrenilen 17 yaşındaki Osman Yılmaz dün akşamdan beri kayıp olurken Yılmaz’ı arama çalışmaları yoğun olarak sürüyor. Üzerinde eşofman, ayağında terlik olan ve 1.50 boyların olan Yılmaz’ı görenlerin emniyet birimlerine haber verilmesi istenirken, arama çalışmaları sürüyor.




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