Trabzon'da heyelan kaldırma ve temizlik çalışmalarına devam ediliyor

Trabzon'un Of, Sürmene, Araklı, Arsin, Akçaabat, Çarşıbaşı, Vakfıkebir, Beşikdüzü ve Şalpazarı ilçelerinde heyelan kaldırma, yol temizliği ve menfezlerin açılması çalışmalarına ilçe belediyeleri ile birlikte aralıksız olarak devam ediliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, sağanak yağış nedeniyle medyana gelen olaylara anında müdahale ettiklerini söyledi. İl genelinde yaşanan heyelan ve su taşkını olayları nedeniyle can kaybı ya da yaralanma olayı yaşanmamasının en büyük tesellileri olduğunu kaydeden Gümrükçüoğlu, “İlk andan itibaren gerekli noktalara müdahale ettik. Bugünde çalışmalarımızı yoğunlaştırarak sürdürüyoruz. Heyelan kaldırma, yol ve menfez temizliği çalışmalarımızı aralıksız olarak gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızın ardından gerekli görülen noktalarda sanat yapılarının inşasına hızlı bir şekilde başlayacağız” dedi.