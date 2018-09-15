Trabzon'da heyelan ve su taşkınlarının izleri siliniyor

Trabzon'da dün gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, su taşkını ve heyelan olaylarına neden oldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi gece saatlerinde çok sayıda iş makinesi ve su motoru ile tüm bölgelere eşzamanlı olarak müdahale ederken bugün de çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sağanak yağış nedeniyle Akçaabat ilçesinin Derecik ve Fındıklı mahallelerinde çeşitli heyelan olayları yaşandı. Heyelan nedeniyle kapanan yolların tümü yeniden ulaşıma açıldı. Trabzon şehir merkezinde de etkili olan sağanak yağış, 1 Nolu Beşirli Mahallesi ile Pelitli Mahallesi arasındaki bazı bölgelerde su taşkınlarının yaşanmasına sebep oldu. Gece boyunca gerçekleştirilen çalışmalarla su basan binalar tahliye edildi ve temizlik çalışmalarına başlandı. Ortahisar ilçesindeki temizlik çalışmalarının ise iki gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, son haftalarda il genelinde bu tür hadiselerin yaşandığını belirterek, ekiplerinin gece boyunca gerekli çalışmaları aralıksız olarak sürdürdüğünü ifade etti. Gümrükçüoğlu, “Şükürler olsun ki her hangi bir can kaybı ya da yaralanma olayı yaşanmamıştır. Kapanan yollarımız yeniden ulaşıma açılmıştır. Temizlik çalışmalarımıza devam etmekteyiz” dedi.