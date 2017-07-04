Trabzon’da heyelanın boyutu havadan böyle görüntülendi

Geçtiğimiz aylarda yaşanan yoğun yağmurun tetiklemesi sonucu meydana gelen heyelan sonucu 1 ev yıkılırken, 10 ev de oturulamayacak olması nedeniyle boşaltıldı. Mahalledeki beton yolların büyük bir kısmında çökme sonucu yarıklar oluşurken, bölge adeta deprem yerini andırıyor.

Heyelanın yaklaşık 70 dönümlük alanı etkilediğini belirten Yeşilyalı muhtarı Cemil Sarıalioğlu, “Yedi ay önce yeraltı sularının derinlere kayması sonucu toprağın altını çürüterek böyle felaketle karşı karşıya kaldık. Şu an burada Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda sondaj çalışmaları yapılıyor. Bazı yerlerde yapılan sondajlar çalışmalarından olumlu sonuçlar alındı. Bazı yerlere ise makine inemediğinden sondaj çalışması yapılamadı. Yol sorunu bugün yarın halledildikten sonra oralara makine indirilmek suretiyle sondaj çalışması yapılacak. Daha sonrasında ise fore kazık yapılacak. Fore kazık yapılmadan buraların düzeleceğini sanmıyoruz. Bölgedeki yer altı suları sanıldığı gibi küçük yer altı suları değil, bayağı büyük. Dolayısıyla yedi ay önce yoğun yağmurun tetiklemesi sonucu böyle bir felaketle karşı karşıya kaldık” dedi.

Özellikle fındık hasadı için bölgeye gelecek olanların sıkıntıyla karşı karşıya kalacaklarını kaydeden Sarıalioğlu, “Şu anda araç yolumuz yok. Kaymanın durmasıyla araç yolu yapılacak. Önce kaymayı durdurmamız gerekir. Buraya ambulans ya da itfaiyenin girmesi mümkün değil. Tabi ki alternatif yollarımız var. Kayma camiye doğru devam ediyor. Mezarlığa yaklaşık 50-60 metre mesafe kaldı. Yukarı kısımda bir ev yıkıldı biraz aşağı kısmında ise 10 ev oturulamaz hale geldiğinden boşaltıldı. Fındık ayı geldi. Vatandaş ürününü toplamak için buraya gelecek dolayısıyla böyle bir sıkıntıyla da karşı karşıyayız” diye konuştu.

Mahalle olarak büyük bir felaketi yaşadıklarını kaydeden Sarıalioğlu, “Burada büyük bir afet yaşadık. Buraları yaz mevsiminde cıvıl cıvıl olurdu şimdi ise kimseler yok. Yıkılan evler önceden terk edildiği için can kaybı ya da yaralanan olmadı. Şu anda 10 ev boşaltılmış durumda. Bu evdekilerde çadır kurup çadırda kalacaklar. Heyelan yaklaşık 70 dönüm alanı kapsıyor. Fore kazık çakılmadan buranın düzelmesi mümkün görülmüyor. Sağ ve soldaki sondajlar sağlam çıktı. Orta bölgenin de sondajını yaparsak orada sağlam çıkarsa toprağı durdurmak kolay olacak” şeklinde konuştu.