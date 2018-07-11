Trabzon’da heyelanlara müdahale ediliyor

Araklı ilçesinin Pervane Mahallesi’nde toprak kayması sonucu kapanan yola Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekiplerince anında müdahale edildi. Büyükşehir Belediyesi söz konusu alanda heyelan olaylarının tekrarlamaması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Pervane Mahallesi Muhtarı Hüseyin Solmaz, mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalardan ötürü memnuniyet duyduklarını ifade etti. Solmaz, “Mahallemizde heyelan oldu. Büyükşehir Belediyemiz anında müdahale etti. Her yağmur yağdığında heyelan riski taşıyan alana taş duvar yapıldı. Mahalle yollarımızda da bakım onarım ve betonlama çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi aynı şekilde heyelan olaylarının yaşandığı Sürmene ilçesi Kahraman Mahallesi’ne de anında müdahale etti. Kahraman Mahallesi Muhtarı Aslan Aydın, heyelanlı alana Büyükşehir Belediyesi tarafından istinat duvarı yapılacağını söyledi.