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01 Aralık 2017 15:19

Trabzon’da idmandan çıkan kız öğrencilere motosiklet çarptı: 9 yaralı

Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri mevkiinde bir motosiklet sürücüsü, idmandan çıkan ve kaldırımda yürüyen kız öğrencilere çarptı.

Trabzon’da idmandan çıkan kız öğrencilere motosiklet çarptı: 9 yaralı

01 Aralık 2017 15:19

Kazada ilk belirlemelere göre 8’i kız öğrenci, biri de motosiklet sürücüsü 9 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait çok amaçlı spor salonundan idmandan çıkan Trabzon Spor Lisesi kız futbol takımı öğrencilerine yol kenarında yürürken sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen bir 28 AB 431 plakalı bir motosiklet çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 8’i kız öğrenci biri de motosiklet sürücüsü olmak üzere 9 kişi yaralanırken, yaralılar Trabzon’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.


Trabzonspor’un bugün gerçekleştirdiği antrenman sonrası Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nden ayrılan bazı futbolcular da kaza yerinde durarak yaralılar hakkında bilgi aldıkları gözlendi.




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