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17 Ağustos 2018 10:18

Trabzon’da iklim değişikliği ile mücadele için ilk adım atıldı

Trabzon’da iklim değişikliği ile mücadele kapsamında ilk adım atıldı.

Trabzon’da iklim değişikliği ile mücadele için ilk adım atıldı

17 Ağustos 2018 10:18


Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin Kentsel ve Kurumsal Sera Gazı Envanteri Eylem Planı’nın Hazırlanması Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aksa Karadeniz Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ve TİSKİ Genel Müdürlüğü personellerinin katılımıyla bir toplantı yapıldı. Toplantıda “Trabzon ili toplam karbon ayakizi, referans yıl olarak seçilen 2016 yılı için 3.062.779 ton CO2e’dir. (karbondiyoksit eşdeğeri). Bunun yalnızca 94 bin 876 tonu (yüzde 3) belediyenin doğrudan kurumsal faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Trabzon’un toplam sera gazı salımlarının yüzde 73,5’u, konut, ticari bina ve endüstriyel tesislerde kullanılan yakıtlar ile şehir içi araç trafiği, katı atık ve atıksu ve tarım hayvancılık gibi diğer salımlardan, yüzde 22,3’ü elektrik tüketiminden kaynaklandığı tespit edildi” bilgileri paylaşıldı.


Elde edilen verilerle iklim değişikliğine dolayısıyla küresel ısınmaya neden olan karbon salınımının azaltılmasına yönelik çalışmaları başlatmak için “Kentsel ve Kurumsal Sera Gazı Envanteri Eylem Planı” çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.




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