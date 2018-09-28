Trabzon'da iklim değişikliklerinin etkilerine dikkat çekildi

Trabzon Meydan Parkı'nda halka iklim değişikliğinin olası etkileri ve neler yapılabileceğine ilişkin yayınların dağıtılmasıyla başlayan etkinlikler, ünlü yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun "Buğday" isimli filminin gösterimi ile devam etti. Son olarak “Trabzon İklim değişikliği ile Mücadele Ediyor” isimli projenin Koordinatör Yardımcısı Mehmet Dalkes'in katıldığı konferansla süren İklim Eylem Haftası programlarında, küresel iklim değişikliğinin olası etkilerine dikkat çekildi.

Etkinliklerin açılışında konuşan Trabzon AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz, küresel iklim değişikliğinin tüm insanlığı ve canlıları etkileyen ve önlem alınmaması durumunda daha da etkileyecek olan bir süreç olduğunu vurgulayarak, “İklim eylemi Avrupa Komisyonunun öncelikli alanlarından birisidir. Avrupa Birliği, üye ülkelerinin 2050 yılına kadar düşük karbon ekonomisine geçiş sürecini desteklemek ve toplam sera gazı emisyonlarını aşamalı olarak azaltmak için güçlü hedefler belirlemiştir” dedi.

Karbuz, bu anlamda Trabzonlu vatandaşlarla bir araya geldiklerini ve bölgede bu konuya ilişkin farkındalık oluşturmak için çaba harcadıklarını belirtti.

“Trabzon İklim Değişikliği ile Mücadele Ediyor” projesinin Koordinatör Yardımcısı Mehmet Dalkes de, yaptığı konuşmada küresel iklim değişikliğinin getireceği problemlere dikkat çekerek, “Küresel ısınma nedeniyle Karadeniz giderek Akdeniz'e benziyor. Karadeniz'de özellikle soğuk mevsimlerde hamsilerin kuzeye yaptıkları göçler ya azalacak ya da duracak” dedi.

Dalkes, küresel iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı sorunlarla mücadele edebilmek için geniş bir farkındalık oluşturulması gerektiğine işaret ederek, gerçekleştirdikleri proje ile bunu sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.