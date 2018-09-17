Trabzon'da ilk ders zili çaldı, öğrenciler ders başı yaptı

Trabzon'nun Bahçecik Mahallesinde bulunan Zehra Kitapçıoğlu İlkokulu'nda düzenlenen tören ile ilk ders zili çaldı ve öğrenciler ders başı yaptı.

Düzenlenen törene Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş ve AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun yanı sıra protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmaları ile başlayan etkinlik, öğrencilerin sunduğu halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi ile devam etti. Etkinlik üst sınıfların okula yeni başlayan öğrencilere çiçek vererek okula hoşgeldiniz demelerinden sonra Vali Yavuz'nun ilk ders zilini çalması ile son buldu.

Düzenlenen törende konuşan Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş “Bugün 10 bin 540 öğrencimizle birlikte 640 okulumuzda, 140 bin 200 yaygın eğitimle 154 bin öğrencimiz ders başı yapmaktadır. Eğitim yılının hayırlı olmasını ve öğrencilerimizin başarılı olmalarını diliyorum. Bugün açılan okullarımızla beraber bizleri tatlı bir telaş sardı. Bir taraftan öğrencilik yıllarımızı hatırlarken, diğer yandan veli olmanın heyacanını yaşıyoruz. Eğitim ve öğretimin olmazsa olmazı öğrencilerimizdir. Onlar bizim geleceğimizdir. Milletimizin bize emaneti olan yavrularımızı yarınlara hazırlamanın azmi içerisindeyiz” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da anne ve babalara nasihatlerde bulunarak “Sizin evlatlarınıza ilginiz, okulunuza ilginiz, öğretmenlerimizle iletişiminiz daima daha iyi nesillerin yetişmesine vesile olacaktır. Hiçbir öğretmen öğrencisinin en iyi olması için yapması gereken herşeyi yapar. Hem ahlaki olarak hem de bilim ve bilgi olarak bütün öğretmenlerimiz son derece fedakar yürekleriyle bizlere yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bu nedenle velilerimiz öğretmenlerimizle olan iletişimlerinde onların güzel yüreklerinin kıymetini bilmelerini istiyorum” diye konuştu.

Törende konuşan Trabzon Valisi Yücel Yavuz ise "Hep klasik olarak tekrarlarız eğitim şart diye. Bu etkinlikte aramızda olan bu yavrularımız gibi ülkemiz genelinde 18 milyon evladımız ülkemizin geleceğine imza atmaya hazırlar. İşte olay bu kadar açık ve nettir. 2018-2019 eğitim öğretim yılından ümitliyiz. Yeni yönetim modelinde kararlarımız çok daha seri alınacak ve uygulamaya geçirecek. Velilerimiz ve çocuklarımız artık yönetimde etkili olacaklar” şeklinde konuştu.