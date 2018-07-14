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14 Temmuz 2018 09:42

Trabzon’da ilk kez uygulanmaya başlandı

Trabzon’da” Evde Sağlık Hizmetleri” kapsamında ağız ve diş sağlığı taramalarına başlandı.

Trabzon’da ilk kez uygulanmaya başlandı

14 Temmuz 2018 09:42

Trabzon’da ilk kez uygulanan ve Kamu Hastaneleri Başkanlığı’na bağlı 11 hastanede yerleşik 17 ekiple yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri kapsamındaki hastalara ev ortamında sağlık hizmeti veriliyor.


Trabzon Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Hakan Usta, söz konusu program kapsamında uygun olan kayıtlı evde sağlık hastalarının tamamına ulaşılarak ağız ve diş muayenelerinin yapılmasının hedeflendiğini söyledi. Usta “Yaşlı veya yatağa bağımlı ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ağız ve diş sağlığı, tıbbı bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesini sağlayan hizmetin bütünü olarak tanımladığımız ve 2018 yılı itibari ile Kamu Hastaneleri Başkanlığına bağlı 11 hastanede yerleşik 17 ekiple yürütülmekte olan Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında evde sağlık hastalarına yönelik Ağız ve diş sağlığı taramalarına başlandı. Ülke genelinde yürütülmekte olan benzer çalışmalar içerisinde Trabzon’da ilk defa uygulanmakta olan bu program ile uygun olan kayıtlı evde sağlık hastalarının tamamına ulaşılarak ağız ve diş muayenesi yapılması hedefleniyor” dedi.




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