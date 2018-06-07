Toplantıya Vali Yücel Yavuz’un yanı sıra Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Çevre Şehircilik İl Müdürü ve personeli ile ilgili diğer görevliler katıldı.

İmar Barışı’nın vatandaşların devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmayı amaçladığını belirten Vali Yücel Yavuz, “İmara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılacaktır. Vatandaşlarımız ilçelerimize, belediyelerimize, kaymakamlıklarımıza müracaat edebilecekler. İmar Barışı uygulaması 8 Haziran’da başlayıp 31 Ekim’de bitiyor. Bu tür durumda olan yapı sahiplerinin bu uygulamaya e-devlet sistemi üzerinden 7 gün 24 saat ulaşabilecekler. Vatandaşlarımız sisteme girdiğinde karşılaştığı sorular olabilir. Bu konuda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili tüm birimler bu konu hakkında vatandaşımıza yardımcı olacaklardır. Vatandaşlarımız ALO 181 Çağrı hattından da bu konuda bilgi edinebilirler. İmar Barışı ile ilgili olan vatandaşlarımız yarın itibariyle başvurularını yapabilecek. Hayırlı uğurlu olsun . İlimiz özelinde yönlendirme ihtiyacı olan vatandaşlarımız için kurum ve kuruluşlarımız vatandaşlarımıza yardımcı olmaya hazırdır. Herkes e-devlet sistemi üzerinden işlemlerini yapabilecekler. Bu hukuki düzenleme hem kanunda hem yönetmelik de hem de Bakanlığımızın sayfalarında bulunuyor. Bireysel olarak sorulması için bu toplantıyı gerçekleştirdik” diye konuştu.

Toplantıda Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Vedat Çiftçi İmar Barışı ile ilgili bir sunum yaptı. Sunumun ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Çiftçi, konu ile ilgili katılımcıların sorularına yanıt verdi.