Trabzon'da inşaatçılar ve emlakçılar taşınmaz ticaret yönetmeliği ile ilgili bilgilendirildi

Trabzon Ticaret Müdürü Yavuz Selim Aykan'ın da hazır bulunduğu toplantıda üyeler 5 Haziran günü Resmi Gazete'de yayınlanarak kanunlaşan taşınmaz ticaret yönetmenliği ile ilgili bilgilendirildi.

Burada bir konuşma yapan Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, oda olarak bu yöndeki çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek 5 Haziran'da artık iş yeri açmanın daha zor olacağını söyledi.

Yaklaşık 2 yıldır verilen mücadelenin semerelerini artık görmeye başladıklarını belirten Taflan, “Taşınmaz ticareti yönetmenliği kanunu 5 Haziran'da Resmi Gazetede yayınlanarak kanunda belli kriterler istendi. Buradaki amacımız bu kriteler doğrultusunda meslektaşlarımızın mağdur olmaması, zarar görmemesi yönünde. Bu sadece Trabzon için değil, Türkiye genelindeki bütün emlak sektöründe faaliyet gösteren mesleğini icra eden kişilerle alakalı bir kanun olduğu için çok önemli. Yaklaşık 2 yıldan beri Federasyon nezdinde odalarla birlikte verdiğimiz mücadele vardı. 5 Haziran'da yürürlüğe giren yasadan sonra iş yeri açacak olanlara daha da zorlaştırıcı maddeler gelecek” dedi.

Yönetmenlikle yetki belgesinin zorunlu hale getirildiğini kaydeden Taflan, "Yönetmelikle yetki belgesi zorunlu hale getirildi. Esnaf ve sanatkarlarımızla tacirlerimizin, bu işi yapabilmesi için artık işletmeleri adına yetki belgesi almaları zorunlu olacak. Bu belgeyi almadan bu iş artık yapılamayacak. Her önüne gelen,iki sandalye bir masa, koltuğunun altında ajanda taşıyan bu işi yapamayacak. Kanunların vermiş olduğu görev ve yetkiyle, taşınmaz ticaretinde uyulması gereken ilke ve kurallar ilk defa belirlendi. Bunlar çok önem verdiğimiz hususlar. Bu kurallara uyulması halinde mesleğin itibarının ve meslek sahiplerine duyulan güvenin artması söz konusu olacak. Bu kurallar bütünlüğünde hizmet kalitesinin de artacağına inanıyoruz. Hizmet kalitesinin artmasıyla da tüketici memnuniyetini artacak. Böylece tüketicilerin mağduriyetlerinin önüne geçilecek. 5 Haziran 2018 tarihinden önce taşınmaz ticareti yapan kişilerin geçiş hükümleri çerçevesinde belli şartlardan muaf tutulacağı ve işlerini de yapmaya devam edebilecektir” diye konuştu.

Trabzon Ticaret Müdürü Yavuz Selim Aykan da kanunla ilgili açıklamalarda bulunarak üyeleri bilgilendirdi.