Trabzon'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Trabzon’un Vakfıkebir İlçesi Kemaliye Mahallesi’nde bir inşaatın dördüncü katından beton zemine düşen inşaat ustası hayatını kaybetti.
Trabzon'un Vakfıkebir İlçesi Kemaliye Mahallesi'nde bir inşaatın dördüncü katından beton zemine düşen inşaat ustası hayatını kaybetti.
Edinilen bilgileri göre, Vakfıkebir Kemaliye Mahallesi'nde Y.K'ya ait inşaatta ustalık yapan Beşikdüzü İlçesi Hünerli Köyü nüfusuna kayıtlı Haydar Çelik (47) inşaattan beton zemine düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Çelik, Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.