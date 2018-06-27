Trabzon’da Irak plakalı lüks araçta 40 kilogram eroin ele geçirildi

Irak uyruklu biri erkek 2’si bayan 3 kişi ise gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan koordineli çalışmalar neticesinde, Doğu illerinden uyuşturucu madde sevk ettiği değerlendirilen ve Hakkari’den Türkiye’ye giriş yapan 3 Irak uyruklu şahsın Irak plakalı lüks bir araç ile Trabzon’a geldiği ve Trabzon üzerinden de Ankara veya diğer Batı illerine gideceği değerlendirilerek aracı takibe aldı. Takibe alınan araç durdurularak arama yapılırken, yapılan aramada aracın tabanında tespit edilen zulada 78 paket halinde 40 kilo 300 gram miktarında piyasa değeri yaklaşık 2,5- 3 milyon Türk Lirası olan eroin ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan Irak uyruklu biri erkek ikisi bayan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, gözaltına alınan şahısların sorgusu sürüyor.