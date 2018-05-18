Trabzon’da Sivil İnsiyatif Platformu tarafından, İstanbul Yenikapı’yla aynı anda ‘İşgale Ses Ver’ mini mitingi yapıldı. Organizasyon ilk olarak Öğretmen Evi önünden Meydan Parkına yapılan yürüyüşle başladı. Yürüyüşe Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Ayşe Sula Köseoğlu, Adnan Günnar, Salih Cora ile AK Parti Milletvekili aday adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Meydan Parkında son bulan yürüyüşün ardından burada ilk olarak Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, katılımcılara seslendi.

Gümrükçüoğlu, İsrailliler’in Kudüs’e hiçbir zaman hakim olamayacaklarını vurgulayarak Kudüs’ün imani, manevi ve milli bir mesele olduğunu hatırlattı. Gümrükçüoğlu “Kudüs, kendilerine gönderilen peygamberlere isyan eden İsrail’in başşehri olamaz. Kudüs İslamdır, Kudüs İslam idaresinde huzur ve barış dolu günlere elbette kavuşacaktır. ’Size ne Kudüs’ten’ diyen zalimlere sesleniyoruz: Kudüs bizim imani meselemizdir. Miraç hediyemiz, Mescid’i Aksa ve etrafı, mübarek kılınan topraklardır. Kudüs bizim için manevi meseledir. Kudüs bizim için milli meseledir. Çünkü asırlar boyunca ecdadımız bu mübarek topraklara sahip çıkmış, uğurunda can vermiş ve kıyamete kadar da buraları bize emanet etmiştir" dedi.

Trabzon AK Parti Milletvekilleri adına konuşan Muhammet Balta ise İslam dünyası çok zor süreçten geçtiğini belirterek, "Yıllardan beri İslam dünyasının dağınıklığından faydalanan katil İsrail ve onun destekçileri burada zulmediyor. İnsanların kanından beslenen, zulmeden, yer altı zenginliklerine göz diken, binlerce km uzaktan gelip Türkiye Cumuriyetini bölmeye çalışan, FETÖ’yü himaye eden Amerika’ya karşı siz katilleri destekliyorsunuz, insanlara zulmediyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz, diyen Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bütün inananlar, Müslümanlar bir ve beraber olmalı. Bir ve beraberce el ele verip bu katillere bu alçaklara karşı dik duruş sergilemeli. Allah’a dua ediyoruz. Bu mübarek günlerde Müslümanları tek yürek eyle" ifadelerini kullandı.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, ise bütün islam ülkelerinin İstanbul’da bir araya geldiğini belirterek Bütün İslam ülkeleri aslında, bu duygunun düşüncesinin başkenti olan İstanbul’da bir araya geldiler. Burada dünyaya bir bildiride bulunulacak. Zalim, Zulüm, Haksızlık ne kadar insanlık dışı uygulama varsa karşınızda Türkiye var.Birlik ve beraberliğimizi her zaman dünyaya deklare ettik. Artık açık ve net. Bir fikir birliği, düşünce birliği oluşuyor. Şuanda Trabzon’da hangi siyasi düşüncede olursa olsun, bir sivil platform oluştu. Biz Türk milleti olarak terörle mücadele ediyoruz. Biz aslında Orta Doğu’daki bütün planların hedefinde olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Onlar ne kadar gelirse gelsinler misliyle karşılık veriyor ve büyümeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.