Trabzon’da istihdam sayısı 42 bin 463’e ulaştı

Suat Hacısalihoğlu, İstihdam Seferberliği kapsamında Trabzon’da işe giren kişi sayısının 42 bin 463’e ulaştığını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası arasında, kalıcı istihdamın artırılması için nitelikli işgücü yetiştirilmesi amacıyla eğitimde işbirliği protokolü imzalandı. TTSO’da düzenlenen imza törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, TTSO Meclis Başkanı M. Şadan Eren, TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak ile TTSO meclis başkanlık divanı, yönetim kurulu üyeleri ve İŞKUR İl Müdürü Adnan Zengin katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, İstihdam Seferberliğinde çalışmaların önemli bir parçasının da eğitim olduğunu ifade ederek, “Çalışacak kişilerin eğitimden yoksun olması, piyasada kalıcı iş bulma adına büyük bir sorun. İstihdam Seferberliği konusunda bakanlığımız ve İŞKUR il müdürlüğümüz ile çalışmalarımız 6 aydır sıkı şekilde devam ediyor. Saha çalışmaları, tanıtım faaliyetleri yapıyoruz ama işin bir de eğitim tarafı var. Gerek İŞKUR gerekse odamız eğitimlere devam ediyor. ÇASGEM’le de yaptığımız protokolle, eğitimlerimizi daha geniş kapsamlı şekilde gerçekleştireceğiz. Önemli olan kalıcı istihdamdır. İstihdam seferberliğinde, ilk baştaki verilen sözlere istinaden, şehrimizde o kadar hızlı çalışma oldu ki; 11 Haziran itibarıyla işyerlerine giren eleman sayısı 42 bin 463. Tabi bunların bir kısmı giriyor bir kısmı çıkıyor. İşe giren eleman sayısı olarak bu önemli bir rakam. Trabzon olarak, ‘25 bin istihdam sağlayacağız’ dedik. Bunun üzerine çıktık ve önümüzde 42 bin gibi bir rakam var. Çıkanları ve iş arayanları değerlendirdiğimiz zaman, arayanların da istenilen özellikte olmadığı istatistiki olarak ortaya çıkıyor. Bu bakımdan eğitimler çok çok önemli. Bizim istediğimiz kalıcı istihdamı sağlamaktır. Bundan sonraki gayretlerimiz de bu yönde olacaktır” dedi.

“Girişimciliğe büyük katkı verdik”

Başkan Hacısalihoğlu, kalıcı istihdamı artırmak için yeni işyerleri açılmasını da önemsediklerini vurgulayarak, “TTSO olarak verdiğimiz girişimcilik eğitimleriyle, mezun olanların iş kurarak kalıcı istihdama yardımcı olmalarını sağlamayı hedefledik. 2016 yılında odamız tarafından girişimcilik alanında 287 sınıf açıldı ve eğitimlere 7 bin 776 kişinin katılımı sağlandı. 142 iş planı başvurusundan 130 iş planı destek almaya hak kazandı. Toplam 1 milyon 858 bin 621 lira destek verildi” şeklinde konuştu.

“Herkes üzerine düşeni yapmalı”

Kalıcı istihdamın sağlanması adına kendi üzerlerine düşeni yaptıklarını söyleyen Hacısalihoğlu, “Ama zaman içinde görüyoruz ki bazı kurumların bu sorumluluğu üzerine almadığı aşikar. Bazı kurumların işgücüne dönük destek programları olduğu gibi özellikle iş yerlerinin açılmasıyla ilgili verilecek olan devlet desteklerinde de istenilen gayreti görmediğimiz ortada. Kurumlara buradan sesleniyorum. Herkes üzerine düşeni yapsın. Bu istihdam seferberliği, ülkemizin seferberliğidir. Sadece işadamlarının gayretiyle olacak bir şey değil. Devlet desteklerinin de işadamlarına dönük kolaylık sağlaması çok önemlidir. Herkes üzerine düşen görevi yapsın. Yapmadığı takdirde de birileri bunun hesabını sorar. Bu gayret hepimizin gayretidir. Ülke olarak ayağa kalktık. Sayın Cumhurbaşkanımız istihdam seferberliği başlattı. Üzerimize düşen görevi aldık, yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Sadece bir yıl değil ömür boyu istihdam seferberliğini sürdüreceğiz. Trabzon’un üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını görüyoruz” diye konuştu.

“Gaziantep 20 bin, Trabzon 25 bin istihdam taahhüdünde bulundu”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan ise, TTSO’nun bakanlığın çok önemli partnerlerinden biri olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

“Çalışma Bakanlığı çalışma hayatını iş dünyasıyla karşılıklı istişare içinde bulunarak düzenliyor, diğer taraftan da iş dünyasıyla iş arayanlar arasında köprü vazifesi görüyor. Sayın başkanımızın belirttiği gibi istihdam seferberliğiyle ilgili Trabzon olarak ağır bir yükümüz var. Şunu belirtmeliyim ki; Gaziantep 20 bin istihdam taahhüdünde bulundu, Trabzon ise 25 bin. Tabi bu ağır bir yük. Bunu başkanımızın ifade ettiği gibi sadece bir kurumun üzerine alıp yürütmesi mümkün değil. Kamu, sivil toplum örgütlerinin bu alana katkı vermesi gerekiyor. Sayın cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlayan bu hareketin oturup nihai bir muhasebesi ortaya koyulacaktır. Her kurum kendi üzerine düşeni yapma gayretini gösteriyor. Bugün imzalanan protokolün de yetişmiş kalıcı istihdama büyük katkı vereceğini umuyorum.”

Konuşmaların ardından protokole bakanlık adına Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan ve ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak, TTSO adına ise Meclis Başkanı M. Şadan Eren ile Başkan M. Suat Hacısalihoğlu imza attı.