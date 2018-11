Trabzon'da kaçakçılık, dolandırıcılık ve uyuşturucuya geçit verilmiyor

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 34 plakalı çekici araç içerisinde Artvin'den İstanbul'a kaçak nargile tütünü getirdiği tespit edilen 34 plakalı tırı yakaladı. 61 plakalı başka bir araçla kentin değişik noktalarda şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde de denetim, kontrol ve uygulama yapan ekipler, toplamda 116 litre kaçak içki, 304 kilo kaçak nargile tütünü, 620 paket gümrük kaçağı sigara, 79 adet kırmızı reçeteye tabi ilaç ve 1 adet el yapımı ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan gözaltına alınan 1'i Gürcistan uyruklu toplam 4 şüphelinin işlemleri KOM Şube Müdürlüğünce yürütülüyor.

19 adet bağış makbuzu ele geçirildi

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilgili kurumlardan gerekli izin alınmaksızın makbuz basmak ve yurt dışında kullanmak suretiyle 'nitelikli dolandırıcılık' yapacağı tespit edilen Y.Y. isimli zanlıyı yakalandı. Şahsın bulunduğu adreste yapılan aramada, 5 tane her biri 100 sayfadan oluşan 5 euroluk makbuz, 5 tane her biri 100 sayfadan oluşan 10 euroluk makbuz, 4 tane her biri 100 sayfadan oluşan 20 euroluk makbuz, 5 tane her biri 100 sayfalık 50 euroluk makbuz olmak üzere toplamda 19 adet bağış makbuzu ele geçirildi.