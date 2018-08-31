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31 Ağustos 2018 14:00

Trabzon’da kamyon duvara girdi

Trabzon’da meydana gelen trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon duvara çarptı.

Trabzon’da kamyon duvara girdi

31 Ağustos 2018 14:00


Kaza bugün sabah saatlerinde Ortahisar ilçesi Yalıncak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Devlet Sahil Yolu’nda Yomra istikametine seyreden Mustafa Aygün’ün kullandığı 34 US 7538 plakalı kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki beton duvara çarparak durabildi. Araç içerisinde sıkışan kamyon sürücüsü Aygün, AFAD ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda çıkartılarak, olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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