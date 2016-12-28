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28 Aralık 2016 16:55

Trabzon’da “Kariyer Günleri Projesi: Geleceğimi Planlıyorum” projesi

Trabzon’da “Kariyer Günleri Projesi: Geleceğimi Planlıyorum” projesi

28 Aralık 2016 16:55

Trabzon’da “Kariyer Günleri Projesi: Geleceğimi Planlıyorum” etkinliği kapsamında lise öğrencileri KTÜ’deki fakülteleri gezerek geleceklerini planlıyor.
Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin (KTÜ) ortaklaşacağı gerçekleştirdiği “Kariyer Günleri Projesi: Geleceğimi Planlıyorum” etkinliği kapsamında üniversite ziyaretleri yapılıyor. Tüm ilçelerden 12. sınıf öğrencilerinin katılımıyla yapılan etkinlikte KTÜ’ye bağlı fakülteler ve sosyal alanlar, üniversitenin rehber personelleri eşliğinde ziyaret ediliyor.
Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, “KTÜ ile birlikte yürüttüğümüz bu proje sayesinde öğrencilerimiz YGS/LYS sınavlarından sonraki tercih döneminde daha bilinçli bir şekilde bölüm ve meslek seçimi yapacaklardır. İstediği, sevdiği mesleği icra eden birey ise hayatı boyunca mutlu olacak, önce kendisine daha sonra ise tüm milletimize üst seviyede katma değer sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. Üniversite gezi programında Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Öksüz, fakülte dekanları ve öğrenciler yer aldı.



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