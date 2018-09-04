Eşinin önceki evliliğinden olan çocuklarını istemeyince çiftin bir süre önce tartıştığı, bir haftadır da ayrı yaşadıkları belirtildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Turan Ç. (41) ilçenin Yenicami mahallesindeki imam nikahlı eşinin annesinin evine geldi. Burada bir süredir ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Hediye Kargı (40) ile görüşmek isteyen Turan Ç., kapının kendisine açılmaması üzerine evin balkon kısmına geçip camı kırıp pencereden içeri girdi. Bu sırada kayınvalidesi Bedriye Kargı (68) ile karşılaşan Turan Ç. tartışma yaşadı. Çıkan tartışmaya dini nikahlı eşi, üvey oğulları Berkay ve Batuhan Bülbül de katılınca kavga çıktı. Çıkan kavgada yanında getirdiği tabancasını ateşleyen Turan Ç., eşi Hediye Kargı, üvey oğulları Berkay ve Batuhan Bülbül ile kayınvalidesi Bedriye Kargı’yı yaraladı. Yaralılar, komşularının da yardımı ile ambulanslarla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edilirken, başına aldığı kurşunla ağır yaralanan Bedriye Kargı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, karnından 2 kurşunla vurulan Batuhan Bülbül’ün de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay sonrası geldiği araçla kaçan Turan Ç. Trabzon’un Değirmendere mahallesinde suç aleti ile birlikte gece yakalanarak gözaltına alındı. Turan Ç.’nin ilk sorgusunda pişman olduğunu söylediği öğrenilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Turan Ç.’nin, yaklaşık 7 yıldır dini nikâhlı evli olduğu Hediye Kargı’nın eski eşinden olan çocuklarını istemediği için bir süredir tartıştıkları ve son tartışmanın ardından eşinin evini terk ederek Maçka ilçesindeki annesinin evine döndüğü öğrenildi.