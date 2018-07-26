Trabzon’da kilisede kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı

Alınan bilgiye göre, Pedromita Kilisesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları operasyonla kazı yapan 5 defineciyi suç aletleri ile birlikte kazı yaparken suçüstü yakaladı. İzinsiz kazı yaptıkları belirlenen A.K.(38), O.K.(26), H.M.(37), O.K.(20) ve E.K.(22) isimli şahıslar yapılan operasyonda suç aletleri ile birlikte yakalanarak savcılığa sevk edildi. Yakalanan şahıslarla birlikte olay mahallinde 1 adet Digital M.E.T.A-106 Metal ve Boşluk arama Dedektörü ile çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.