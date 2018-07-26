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26 Temmuz 2018 13:17

Trabzon’da kilisede kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi Çamlık Mahallesi Dereiçi Mevkiinde bulunan tarihi Pedromita Kilisesi’nde izinsiz kazı yapan definecilere jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Trabzon’da kilisede kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı

26 Temmuz 2018 13:17


Alınan bilgiye göre, Pedromita Kilisesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları operasyonla kazı yapan 5 defineciyi suç aletleri ile birlikte kazı yaparken suçüstü yakaladı. İzinsiz kazı yaptıkları belirlenen A.K.(38), O.K.(26), H.M.(37), O.K.(20) ve E.K.(22) isimli şahıslar yapılan operasyonda suç aletleri ile birlikte yakalanarak savcılığa sevk edildi. Yakalanan şahıslarla birlikte olay mahallinde 1 adet Digital M.E.T.A-106 Metal ve Boşluk arama Dedektörü ile çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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