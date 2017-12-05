Trabzon’da Kore Gazileri ’Ayla’ filmini izledi

17 Ekim 1950 tarihinde Birleşmiş Milletler’in yardım çağrısı ile Kore savaşı’na dâhil olup, kahramanca savaşarak tüm dünyanın takdirini kazanan Türk askerinin kahramanlığı, cesareti, fedakârlığı ve mertliğinin yanında ne kadar vicdanlı ve merhametli olduğunu gözler önüne seren gerçek bir hikâyeden esinlenen ‘Ayla’ filmi Kore Gazileri ve yakınları tarafından izlendi. Filmi izleyen gaziler, duygusal anlar yaşarken, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Filmi gazilerle birlikte Vali Yardımcısı Nusret Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ahmet Kurt da izledi.