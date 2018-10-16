Trabzon'da Köstereliler rüzgarı

Gümüşhane'nin Torul İlçesine bağlı Köstere Köyü sakinleri birlikteliğe imza atarak Köstereliler Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini kurdu.

Trabzon'un Ortahisar İlçesi Demirkırlar mevkinde gerçekleşen açılışa Torul Kaymakam vekili Furkan Berber, Torul Belediye Başkanı Niadi Köroğlu ve Köstere Köyü sakinleri katıldı.

Trabzon Gazi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde düzenlenen açılış töreni kapsamında konser proğramı düzenlenirken konserde Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Hasan Pekin, Özkan Pekin ve Sait Uçar sahne aldı. Konserde Trabzon ve Gümüşhaneliler doyasıya eğlendi.

Köstereliler Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yasir Sözen yaptığı açıklamada "Organizasyonumuza katılım gösteren tüm Trabzon ve Gümüşhanelilere teşekkür ederiz. Kardeş kent olmaya ve Torul'umuzu Köstere Köyümüzü ileriye taşımak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz"dedi.