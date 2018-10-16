İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzon'da Köstereliler rüzgarı

Gümüşhane’nin Torul İlçesine bağlı Köstere Köyü sakinleri birlikteliğe imza atarak Köstereliler Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini kurdu.

Gümüşhane'nin Torul İlçesine bağlı Köstere Köyü sakinleri birlikteliğe imza atarak Köstereliler Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini kurdu.


Trabzon'un Ortahisar İlçesi Demirkırlar mevkinde gerçekleşen açılışa Torul Kaymakam vekili Furkan Berber, Torul Belediye Başkanı Niadi Köroğlu ve Köstere Köyü sakinleri katıldı.


Trabzon Gazi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde düzenlenen açılış töreni kapsamında konser proğramı düzenlenirken konserde Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Hasan Pekin, Özkan Pekin ve Sait Uçar sahne aldı. Konserde Trabzon ve Gümüşhaneliler doyasıya eğlendi.


Köstereliler Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yasir Sözen yaptığı açıklamada "Organizasyonumuza katılım gösteren tüm Trabzon ve Gümüşhanelilere teşekkür ederiz. Kardeş kent olmaya ve Torul'umuzu Köstere Köyümüzü ileriye taşımak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz"dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.