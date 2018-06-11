Trabzon’da Küçükler Atletizm Festivali Bölge Şampiyonası yapıldı

Akçaabat Söğütlü Atletizm Stadı’nda gerçekleştirilen 4. Turkcell Küçükler Atletizm Festivaline yüzlerce sporcu katıldı. Küçük kız ve erkeklerin yarıştığı müsabakalarda sporcular uzun atlama, yüksek atlama, 60 metre, fırlatma topu, 1000 metre ve 5x80 metre bayrak koşusu kategorilerinde dereceye girmek için büyük mücadele verdiler. Nefes kesen yarışlarda sporcuların gösterdikleri performanslar büyük alkış aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun alt yapıyı daha da güçlendirmek için büyük önem verdiği bu turnuvanın son derece çekişmeli geçtiğini ifade eden Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Birbirinden yetenekli çocuklarımız, ülkemizin çeşitli yerlerinde mücadele verdiler. 15 bölgede yapılan müsabakalar sonrasında ilk üçe giren sporcular, Atletizm Federasyonu ekipleri tarafından takip edilerek daha sonra yapılacak olan kampa dahil edecek” diye konuştu.