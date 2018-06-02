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02 Haziran 2018 13:41

Trabzon’da LGS sınavına 8 bin 641 öğrenci katıldı

TEOG yerine getirilen Liselere Giriş Sınavı (LGS) tüm Türkiye’de olduğu gibi Trabzon’da da yapıldı.

Trabzon’da LGS sınavına 8 bin 641 öğrenci katıldı

02 Haziran 2018 13:41


Dernekpazarı ilçesi dışındaki tüm ilçelerde 64 merkezde gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sınavı’na 8 bin 641 katılırken, 3 Haziran’da yapılacak olan bursluluk sınavına ise 10 bin 385 öğrenci katılacak. Her iki sınavda bin 69 personel görev alacak.


Bugün yapılan sınavda öğrencilerin bir kısmı soruların zorluğundan yakınırken, bazıları ise soruların kolay olduğunu belirtti. Sabah saat 09.00 başlayan sınav 12.40’da sona ererken, okul önlerindeki bahçede velilerin yoğunluğu dikkat çekti. Bazı veliler çocuklarından daha çok kendilerinin heyecan yaptığını belirtirken artık yarın yapılacak olan sınavı düşündüklerini söylediler.




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